A competição por equipes de saltos do hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio começará nesta sexta-feira com 19 países nas eliminatórias e mudança nas escalações dos favoritos França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Alemanha e no time do Brasil.

Todos os cavalos apresentados no segundo dia de inspeção foram aprovados, e com isso tudo está pronto para uma competição que promete emoções fortes, assim como na disputa individual, que foi vencida pelo britânico Ben Maher com 'Explosion W'.