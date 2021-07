Integrantes do FBI, acompanhados por agentes da Polícia Nacional Haitiana, estiveram na residência do presidente do Haiti, Jovenel Moise, morto a tiros no último dia 7, para recolher provas relacionadas com o assassinato.

Após várias horas dentro da casa, os membros da Polícia Científica haitiana começaram a sair depois das 17h com várias provas, todas embaladas em sacos plásticos ou sacos de papel, exceto um monitor de computador.