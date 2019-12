O FBI anunciou a identificação do atirador que matou três pessoas e feriu outras oito em uma base aeronaval na cidade de Pensacola, no noroeste da Flórida, nos Estados Unidos, e que depois morreu baleado pela polícia local.

O homem, de cidadania saudita, se chama Mohammed Saeed. A força federal de segurança divulgou a foto do autor dos disparos, como forma de obter mais informações para a investigação sobre o caso.

Na sexta-feira, o governador da Flórida, Ron DeSantis, confirmou que se tratava de um militar proveniente da Arábia Saudita e explicou que ele estava participando de um treinamento na base aeronaval de Pensacola.

Por causa dos disparos, morreram três militares americanos, Joshua Kaleb Watson, de 23 anos; Mohammed Sameh Haitham, de 19; e Cameron Scott Walters, de 21. Oito feridos foram encaminhados para hospitais da região.

As autoridades americanas ainda investigam se Saeed tinha alguma ligação com organizações terroristas.

Junto com o nome e a foto do atirador, o FBI publicou uma mensagem, pedindo que qualquer pessoa que tenha informação sobre as atividades do home, entre em contato através do número de telefone indicado.

A base aeronaval de Pensacola segue fechada, com exceção para funcionários considerados essenciais para o funcionamento, para as famílias que vivem no local e para a Marinha, que criou um centro de emergência para assistência familiar.

O xerife do condado de Escambia, na Flórida, David Gordon, cujos agentes foram os que neutralizaram o militar saudita, afirmam já saber como a arma para o ataque foi obtida, embora tenha preferido manter a informação sob sigilo.