A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, pela sigla em inglês), confirmou nesta terça-feira a eficácia da vacina contra o novo coronavírus produzida pelas companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech, em primeira análise prévia de autorização.

Na avaliação do órgão, o produto cumpre com todos os critérios de êxito prescritos. Esse é o primeiro agente imunológico apresentado para ser distribuído nos EUA, e o sinal verde do FDA pode representar o início da campanha de vacinação em poucos dias.