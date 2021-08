O fechamento devido a um caso de coronavírus de um dos principais terminais do maior porto do mundo, Ningbo-Zhoushan, no leste da China, pode gerar problemas logísticos em nível mundial.

De acordo com a imprensa oficial, um trabalhador de 34 anos do terminal de contêineres de Meidong - por onde passa cerca de 25% da carga do porto, de acordo com a consultoria GardaWorld - testou positivo assintomático para covid-19 na quarta-feira e as autoridades locais decidiram suspender as operações do porto.