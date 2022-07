O titular do FED, Jerome Powell. EFE/Arquivo

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira um aumento de 0,75 ponto na taxa de juros oficial - o segundo nos últimos dois meses - como uma tentativa de conter a inflação galopante no país.

Com esse aumento, que já era esperado por analistas do mercado e é o quarto desde que o Fed começou o atual ciclo de alta dos juros, em março, a taxa oficial da maior economia do mundo está agora em uma faixa de 2,25% a 2,5%.