O titular do FED, Jerome Powell. EFE/Arquivo

Apesar de ter aumentado os juros de referência em 0,75 ponto base no final de julho, o comitê de mercado aberto do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, reconheceu que pode ser apropriado desacelerar o ritmo frenético do atual ciclo de alta.

A posição foi revelada nesta quarta-feira após a publicação da ata da última reunião dos membros do comitê, na qual eles consideraram que, agora que a política monetária foi reforçada, "provavelmente seria apropriado em algum momento baixar o ritmo das subidas dos juros", enquanto "são avaliados os efeitos" das já realizadas "sobre a atividade econômica e a inflação".