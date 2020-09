A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) abriu uma investigação sobre a suposta armação na prova de língua italiana feita pelo atacante uruguaio Luis Suárez, em Perugia, para obter a cidadania italiana, após ser divulgado na véspera que o Ministério Público também analisa o caso.

O chefe da promotoria da federação, Giuseppe Chinè, já solicitou informações sobre a investigação a autoridades em Perugia, segundo a imprensa italiana.

A investigação está a cargo da Guarda de Finanças e do Ministério Público de Perugia e, segundo os primeiros dados obtidos, Suárez pode ter recebido ajuda para passar no exame, inclusive recebido uma nota antes de responder as perguntas.

O exame foi realizado na Universidade para Estrangeiros de Perugia e, agora, estão sendo investigados a reitora da instituição, Giuliana Grego Bolli; o diretor, Simone Olivieri; os professores Lorenzo Rocca e Stefania Spina; e a funcionária Cinzia Camagna. Suárez não é alvo da investigação, nem a Juventus.

A imprensa italiana publicou nesta quarta-feira que nas escutas telefônicas há uma conversa na qual a advogada da Juventus, Maria Turco, promete ao diretor-geral Olivieri, antes do exame, que entrariam em contato com a universidade mais vezes.

O advogado do reitor da reitoria da universidade, David Brunello, afirmou em entrevista publicada pelo jornal "La Stampa" que "o exame de Luis Suárez foi realizado com regularidade e sem nenhum favoritismo". EFE

