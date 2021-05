A Associação Paraguaia de Futebol começou, nesta quinta-feira, a vacinar integrantes dos clubes da primeira divisão do Campeonato Paraguaio contra a covid-19, usando parte das 50 mil doses da farmacêutica Sinovac administradas pela Conmebol para as federações que a integram.

As doses chegaram ao Paraguai nesta madrugada e o processo de vacinação foi iniciado pela manhã, com integrantes do Sportivo Luqueño, incluindo jogadores, comissão técnica, departamento médico e equipe de logística, no estádio de futebol de areia Los Pynandi, informou a federação em comunicado.