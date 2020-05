A feira Tokyo Game Show, a maior da Ásia e uma das mais importantes da indústria de jogos eletrônicos do mundo, realizará a edição de 2020 em formato digital, segundo confirmaram nesta sexta-feira os organizadores do evento.

As datas foram mantidas, de 24 a 27 de setembro, mas de maneira online, embora a Associação de Fornecedores de Entretenimento Informático (CESA) não tenha divulgado mais detalhes sobre como serão os procedimentos.

"Devido ao surto do novo coronavírus em escala global e por a situação seguir imprevisível também não Japão, tomamos essa decisão após longas deliberações, para priorizar a saúde e a segurança dos visitantes, expositores e outros envolvidos", apontou a CESA, em comunicado.

Semanas atrás, a Gamescom, que acontece em Colônia, na Alemanha, também anunciou que acontecerá de maneira online, entre 25 e 29 de agosto, mantendo as datas originais, depois que o governo do país proibiu eventos com aglomeração de público até o fim do mesmo mês.

Já a E3, maior feita de jogos eletrônicos do mundo, que estava marcada para de 9 a 11 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cancelou a edição deste ano. Os organizadores, no entanto, admitiram estar explorando opções para um evento virtual. EFE

