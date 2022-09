Mais de 400 empresários de Venezuela e Irã participam da "Expofeira Científico Tecnológica Industrial", organizada por ambos os países e realizada em Caracas, disse nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Carlos Faría.

"Graças à viagem eurasiática do presidente Nicolas Maduro e às alianças estratégicas com o Irã, mais de 400 empresários iranianos e venezuelanos estão participando da Expofeira Irã-Venezuela 2022", comentou o ministro no Twitter.