No quinto aniversário de sua proclamação como rei da Espanha, Felipe VI condecorou nesta quarta-feira 41 cidadãos que representam a vitalidade da sociedade e são exemplos de "convivência", segundo disse, além de reafirmar sua confiança plena em um "destino coletivo em democracia e liberdade".

O chefe do Estado espanhol presidiu o ato de imposição da Ordem do Mérito Civil no Palácio Real de Madri, acompanhado da rainha Letizia, da princesa Leonor - herdeira do trono - e da infanta Sofia.