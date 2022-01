O rei da Espanha reafirmou nesta segunda-feira que o país está disposto a continuar apoiando a construção de "sociedades mais justas, mais seguras e mais democráticas" na América Latina, de acordo com os princípios e valores que compartilha com a região.

Felipe VI, acompanhado pela rainha Letizia e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, liderou a tradicional recepção para o corpo diplomático na Espanha no Palácio Real, em Madri, onde mais uma vez mencionou os fortes vínculos com a América Latina, sem se referir à relação com um país específico.