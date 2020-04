O meia belga Marouane Fellaini, que defende o Shandong Luneng, da China, recebeu alta após se recuperar da infecção pelo novo coronavírus, segundo divulgou nesta terça-feira o clube que disputa a primeira divisão do campeonato local.

O jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e teve passagem pelo Everton e pelo Manchester United, ficará 14 dias em isolamento domiciliar, de acordo com as informações publicadas pela imprensa chinesa.

Fellaini foi colocado em isolamento no dia 20 de março, após dar positivo para o novo coronavírus. Desde então, o jogador vem recebendo acompanhamento médico constante.

A suspeita é que o belga tenha sido infectado durante uma viagem de trem de Xangai para Jina, a capital da província de Shandong.

O estado de saúde de Fellaini durante todo o período não foi detalhado por nenhum dos envolvidos.

De acordo com a agência de notícias pública "Xinhua", o meia belga do Shandong Luneng foi um único jogador da primeira divisão do Campeonato Chinês que foi diagnosticado com a Codid-19. EFE

