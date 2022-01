Namorada do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, Irina Karamanos confirmou nesta terça-feira que vai tomar posse como primeira-dama no dia 11 de março, mas disse que vai "reformular" o posto.

"Reformular significa adaptá-lo aos tempos, dando-lhe um toque mais contemporâneo e despersonalizá-lo. E isso significa mudar a relação com o poder e a relação entre poder e mulheres na política", argumentou Karamanos.