Mulheres protestam a favor da legalização do aborto na República Dominicana no dia 11 de abril. EFE/Arquivo

O movimento feminista que pede a despenalização do aborto na República Dominicana reprovou nesta segunda-feira a proposta do presidente do país, Luis Abinader, de realizar um referendo para decidir sobre a questão.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira à Agência Efe, em Madri, Abinader disse que é a favor da despenalização do aborto em três casos, mas comentou que "é uma decisão que implica muitos assuntos, não só de saúde, também religiosos".