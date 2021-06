O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decidiu cancelar uma visita que faria a Paris, durante a qual participaria do Fórum Geração Igualdade na próxima quarta-feira, para respeitar as restrições aéreas que seu governo impôs em função da atual situação epidemiológica no país.

Em carta enviada nesta segunda-feira, à qual a Agência Efe teve acesso, Fernández informa ao presidente francês, Emmanuel Macron, que, no marco da "difícil situação" deixada pela segunda onda do coronavírus, e tendo em conta "o grande esforço do povo argentino" para combatê-la, será impossível para ele participar pessoalmente da abertura do evento.