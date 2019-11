O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, conversou neste sábado com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a soltura de Lula e um possível novo cenário político no Brasil e na América Latina.

"Falamos de Lula, do Chile, da Argentina, da Bolívia, da Venezuela... Dos problemas do continente. E senti, quando conversei com o presidente Macron, que ele me entendia", declarou Fernández durante a abertura do segundo dia do encontro do Grupo de Puebla, realizado em Buenos Aires.