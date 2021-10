O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse nesta quarta-feira que a alta inflação no país não tem nada a ver com problemas de política monetária, mas com "especulação" de empresários "patifes", particularmente do setor alimentício.

"Preocupo-me com a inflação tanto ou mais do que vocês", disse Fernández em um grande comício com militantes governistas no estádio do Club Deportivo Morón, na Grande Buenos Aires.