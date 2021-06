O presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou nesta quarta-feira que, se o candidato esquedista Pedro Castillo vencer as eleições presidenciais do Peru, ligará "hoje mesmo" para parabenizá-lo.

"Não tive a oportunidade de falar com quem aparentemente foi eleito, mas, caso isso se confirme, ligarei hoje mesmo para ele. Espero que trabalhemos juntos para unirmos nossos esforços a favor da América Latina", afirmou o mandatário argentino ao ser questionado durante entrevista coletiva, em Buenos Aires, ao lado do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.