Favorito a vencer as eleições da Argentina em outubro, o peronista Alberto Fernández disse nesta quinta-feira, durante uma visita à Espanha, que o único legado que Mauricio Macri deixará após quatro anos de governo é ter colocado mais 5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza no país.

Fernández foi ouvido hoje em evento no Congresso dos Deputados da Espanha e aproveitou a oportunidade para atacar seu principal adversário no pleito presidencial de 27 de outubro. Amanhã, o peronista parte para Portugal, onde será recebido pelo presidente do país, António Costa.