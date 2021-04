O presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o diretor sênior para o Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Juan González, debateram nesta terça-feira a cooperação na compra de vacinas contra a covid-19 e as negociações sobre a dívida do país sul-americano com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em um almoço na residência presidencial de Olivos, em Buenos Aires, do qual Fernández participou virtualmente por estar se recuperando de covid-19, a delegação americana entregou uma carta do presidente americano, Joe Biden, destacando a futura participação da Argentina na próxima Cúpula do Clima, que será realizada no final do mês.