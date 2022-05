Na breve viagem que o levou a Madri, Berlim e que terminou nesta sexta-feira em Paris, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, destacou o potencial do seu país para a cooperação energética e ofereceu sua ajuda para acabar com a guerra na Ucrânia, embora não tenha respaldado a aplicação de sanções contra Moscou.

Em meio ao conflito dentro do partido governista - entre os que se posicionam com o presidente e os que apoiam a ala da vice-presidente Cristina Kirchner -, o chefe de Estado argentino buscou nos últimos quatro dias impulsionar as exportações argentinas, especialmente de energia e alimentos.