Favorito a vencer as eleições realizadas neste domingo na Argentina, o candidato peronista Alberto Fernández obtinha 47,42% dos votos considerando 77,75% das mesas contabilizadas, segundo a apuração provisória e extraoficial, e com isso seria eleito o novo presidente do país em primeiro turno.

Já o atual presidente, Mauricio Macri, tinha 41,15%, um resultado melhor do que o previsto pelas pesquisas.

Caso essa tendência se mantenha ao fim da apuração oficial, que começará na terça-feira, não será necessário um segundo turno, previsto para 24 de novembro caso nenhum candidato conseguisse 45% dos votos ou mais de 40% e dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Segundo a apuração extraoficial, Roberto Lavagna, da coalizão Consenso Federal, aparece em terceiro, com 6,14%, votos, seguido pelos outros três concorrentes: Nicolás del Caño (Frente de Esquerda e dos Trabalhadores), com 2,07%; Juan José Gómez Centurión (Frente NOS), com 1,72% e José Luis Espert (União pela Liberdade e a Dignidade), com 1,47%.

Fernández, que tem como candidata a vice a ex-presidente Cristina Kirchner, era o favorito a vencer as eleições presidenciais desde que superou Macri por 16 pontos percentuais nas primárias realizadas em agosto.

A apuração provisória é de responsabilidade do Ministério do Interior e, embora não tenha validade legal, tem valor informativo sobre o resultado da eleição no dia do pleito.

A contagem definitiva, que será feita pela Justiça Eleitoral a partir de terça-feira, é a que tem peso legal para confirmar os resultados. EFE

