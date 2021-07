O presidente da Argentina, Alberto Fernández, defendeu nesta quinta-feira, durante a cúpula do Mercosul, a necessidade de cumprir a normativa do grupo e respeitar o "consenso" de seus membros ao negociar acordos comerciais com outros países, após o Uruguai ter anunciado na véspera a intenção de começar a negociar fora do bloco.

"A nossa posição é clara: acreditamos que o caminho é cumprir com o Tratado de Assunção, negociar juntos com outros países ou blocos e respeitar o consenso, com base na tomada de decisões em nosso processo de integração", disse o mandatário em discurso de abertura do evento virtual.