EFE Buenos Aires 16 out 2021

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse nesta sexta-feira que o país "deve resolver" a dívida de cerca de US$ 45 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI) através de um acordo com a instituição que permite o refinanciamento de vencimentos.

"O governo nacional está discutindo com o FMI como pagar esta dívida. Precisamos reduzir os juros aplicados, ganhar tempo e estender tanto quanto possível o tempo para cumprir o prazo", disse Fernández durante um evento do Instituto para o Desenvolvimento Empresarial da Argentina (Idea).