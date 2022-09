O presidente da Argentina, Alberto Fernández, reuniu-se nesta terça-feira com seu ministro da Economia, Sergio Massa, para avaliar os resultados da recente viagem do titular da pasta econômica aos Estados Unidos, segundo informaram fontes oficiais.

Segundo indicou a presidência argentina, Fernández e Massa analisaram as reuniões de trabalho do ministro com funcionários do governo americano, incluindo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e os encontros com investidores e empresários dos EUA.