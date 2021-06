O presidente da Argentina, Alberto Fernández, receceu nesta quarta-feira, na Casa Rosada, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, o primeiro mandatário a visitar o país desde as últimas eleições argentinas.

Sánchez chegou a Buenos Aires na noite de terça-feira e iniciou a agenda de sua primeira visita oficial à Argentina com este encontro com Fernández, no qual ambos se cumprimentaram enquanto utilizavam máscaras.