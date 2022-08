O presidente da Argentina, Alberto Fernández, respondeu nesta sexta-feira ao procurador-geral interino que as observações feitas sobre o procurador que pediu uma pena de 12 anos de prisão para a vice-presidente, Cristina Fernández, por suposta corrupção "de modo algum" são uma tentativa de condicionar os atos do funcionário.

O procurador-geral interino, Eduardo Casal, tinha enviado uma nota ao presidente na quinta-feira na qual expressava "profunda preocupação" com as declarações que tinha feito em entrevista televisiva e que implicam uma "perturbação" no exercício das funções do procurador Diego Luciani - que também solicitou a inabilitação da vice-presidente para exercer cargos públicos -, além de uma "interferência indevida".