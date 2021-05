O presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, conversaram nesta quinta-feira sobre a situação no país sul-americano, "com especial ênfase a alguns problemas como a gestão da emergência pandêmica, a crise econômico-financeira e a luta contra a pobreza".

Fernández se reuniu com Parolin e com o secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallager, logo após ter conversado com o papa Francisco por 25 minutos.