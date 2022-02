O presidente da Argentina, Alberto Fernández, retornou nesta quarta-feira ao país após compromissos oficiais em Rússia, China e Barbados e já busca apoio político para que o Congresso ratifique o acordo alcançado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para a renegociação de uma dívida de mais de US$ 40 bilhões com a entidade.

Fernández desembarcou em Buenos Aires após visitar o país caribenho, onde se reuniu com a primeira-ministra, Mia Mottley. Antes, ele esteve em Moscou e Pequim e teve encontros com os presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping.