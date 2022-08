O ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo é considerado um “paciente crítico”, com condição “estável”, depois de ter sido submetido a uma cirurgia devido a um acidente vascular cerebral (AVC), afirmou nesta quinta-feira o senador Jorge Querey, médico pessoal do antigo chefe de governo.

“Estável, no funcionamento integral e estável nos termos da ferida operatória”, disse o integrante da coalizão de esquerda à qual Lugo também faz parte.