Os festivais de cinema mais prestigiados do mundo, entre eles os de Cannes, Veneza e San Sebastián, integrarão o We Are One: A Global Film Festival, um evento virtual organizado pelo Youtube como solução de emergência devido à pandemia de Covid-19.

A partir do dia 29 de maio e durante dez dias, esta iniciativa digital oferecerá gratuitamente ao público uma programação escolhida pelos festivais de Annecy, Berlim, Cannes, Guadalajara, Jerusalém, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macau, Marrakech, Mumbai, Nova York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tóquio, Toronto, Tribeca e Veneza.