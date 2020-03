A organização do Festival de Cinema de Cannes anunciou nesta quinta-feira que a 73ª edição não poderá acontecer entre os dias programados, de 12 a 23 de maio, diante da crise provocada pela propagação do coronavírus no planeta.

Em comunicado, foi divulgado que em meados de abril será definido o futuro do evento.

"Estão sendo estudadas diferentes hipóteses para mantê-lo. A principal seria um simples adiamento, em Cannes, para o fim de junho ou princípio de julho", apontou a organização no texto divulgado à imprensa e ao público.

De acordo com a organização do Festival, a decisão será tomada a partir de diálogo aberto com o governo da França, a prefeitura de Cannes, além de profissionais do cinema.

Na história de um dos mais célebres eventos da sétima arte, a primeira edição foi adiada por causa da Segunda Guerra Mundial, com isso, só veio a ser inaugurado de fato em 1946. Depois disso, em 1968, o cancelamento aconteceu cinco dias antes do fim previsto, devido as Revoltas de Maio.

De acordo com últimos dados oficiais, a França registrou até o momento 10.995 casos confirmados de infecção, além de 372 mortes. EFE

mgr/bg