Os organizadores do Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, anunciaram nesta sexta-feira que a edição de 2020, programada para acontecer entre 3 e 18 de julho, foi cancelada devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A decisão foi anunciada um dia depois do governo do país europeu anunciar um plano de três fases para recuperar a normalidade, que prevê a abertura da maior parte dos estabelecimentos comerciais e espaços públicos em 11 de junho, mas mantendo medidas de higiene e distanciamento social.

"Diante disso, é impossível realizar um evento da escala do festival, em junho, como acontece com outros festivais de verão na Suíça e no mundo", diz comunicado emitido pela organização.

Essa é a primeira vez que o evento, que reúne astros do pop, rock e jazz, tem edição cancelada em 53 anos de história.

"Até o último momento, esperávamos poder compartilhar mágicos momentos com muita gente que, como nós, não podem imaginar um verão sem o festival de Montreaux", completa a nota.

Para a edição de 2020, estavam confirmados artistas como Lionel Ritchie, Brittany Howard, Lenny Kravitz e Black Pumas. Já há, segundo a organização, negociação aberta para que as atrações se apresentem no ano que vem, entre 2 e 17 de julho. EFE

