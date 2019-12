A ítalo-americana Fiat Chrysler (FCA) anunciou nesta quarta-feira a aprovação de acordo de fusão com a francesa Peugoet-Citröen (PSA), que resultará na formação do terceiro maior grupo automotivo do planeta em receitas, com vendas de 8,7 milhões de unidades por ano (9,5% do mercado).

A nova empresa, que ainda não teve nome definido, terá receitas anuais de 170 milhões de euros (R$ 771,4 milhões), além de um resultado operativo que gira em torno de 11 bilhões de euros (R$ 49,9 bilhões).

Segundo as informações do acordo que foram divulgadas, FCA e PSA dividirão 50% do capital e, além disso, não haverá fechamento de fábricas ao redor do mundo.

Cada uma nomeará cinco membros do conselho de administração, e o português Carlos Tavares, conselheiro delegado da Peugoet-Citröen já foi indicado como CEO do grupo. O americano John Elkann, atual presidente da Fiat Chrysler será o presidente da nova companhia.

Por volume de negócio, a FCA registrou em 2018 um faturamento de 110 milhões de euros (R$ 499,1 milhões), e a PSA teve 74 milhões de euros (R$ 335,8 milhões).

O grupo francês conta com uma capitalização na Bolsa de Paris de mais de 22 milhões de euros (R$ 99,8 milhões), enquanto a companhia ítalo-americana é cotada na Bolsa de Milão em 22,3 milhões de euros (R$ 101,2 milhões).

Com a fusão, os três principais acionistas da PSA farão movimentos. A montadora chinesa Dongfeng cederá 30,7 milhões de títulos e, na nova companhia, terá 4,5% das ações, enquanto o governo francês (através da BPIFrance) e família Peugoet seguirão com 6% cada. EFE

