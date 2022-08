A Fifa decidiu nesta quinta-feira antecipar em um dia, para 20 de novembro, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo deste ano, no Qatar, e a primeira partida partida do torneio, entre a seleção anfitriã e a do Equador.

Antes da nova decisão, o primeiro jogo da tabela da Copa seria entre Senegal e Holanda, que continua marcado para 21 de novembro, mas com outro horário, passando de 7h para as 13h de Brasília (de 13h para as 19h no horário de Doha).