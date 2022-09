O Comitê de Apelação da Fifa rejeitou nesta sexta-feira recursos apresentados pelas federações de futebol de Chile e Peru contra a do Equador por uma suposta convocação indevida do jogador Byron Castillo nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar 2022 e ratificou a participação da seleção equatoriana no torneio.

"Com base na documentação recebida, entre outras considerações, foi considerado que o jogador deve ser considerado possuidor de nacionalidade equatoriana permanente, de acordo com o artigo 5, parágrafo 1 do Regulamento de Aplicação dos Estatutos da Fifa", disse o Comitê.