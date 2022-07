A Fifa divulgou nesta sexta-feira que utilizará tecnologia semiautomática e inteligência artificial para a detecção de impedimentos na Copa do Mundo deste ano, com o objetivo de "tomar decisões mais rápidas, precisas e confiáveisª.

A bola terá no interior uma unidade de medição inercial (IMU, pela sigla em inglês), que enviará um pacote de dados para a sala do VAR, o que permitirá detectar, com absoluta precisão, o momento em que ela sai do pé de um jogador.