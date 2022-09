A fila ao longo do rio Tâmisa de pessoas que querem estar presentes no velório da rainha Elizabeth II, que acontece no Parlamento do Reino Unido, se prolonga por cerca de seis quilômetros até o início da tarde desta quinta-feira.

Milhares de pessoas, vindas de diversos pontos do país, assim como turistas estrangeiros, avançam desde a ponte de Londres até Casas do Parlamento, onde devem passar por controles de segurança rigorosos, antes de entrar no Westminster Hall.