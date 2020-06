Zulemita Menem, filha do ex-presidente da Argentina Carlos Menem, pediu nesta segunda-feira que as pessoas orem pelo pai, que está internado em uma clínica particular de Buenos Aires, com quatro de pneumonia.

"Sei que a oração chega. Peço a todos que rezem pelo meu papai", escreveu Zulemita no Twitter, junto com uma foto em que aparece junto com o chefe de governo do país entre 1989 e 1999.

Carlos Menem, atualmente com 89 anos, foi internado no último sábado na unidade de terapia intensiva do Instituto Argentino de Diagnóstico, localizado na capital do país.

O ex-presidente deu entrada na clínica com sintomas de tosse seca e dificuldades para respirar. Exames apontaram para quadro de pneumonia, que está sendo tratada com antibióticos.

"Ele melhorou muito bem, até agora", explicou hoje o médico de Carlos Menem, Luis de la Fuente.

O atual senador, pela província de La Rioja, foi submetido a teste de diagnóstico para o novo coronavírus, que deu negativo, segundo confirmou o próprio De la Fuente, que é diretor de cardiologia do Instituto Argentino de Diagnóstico.

O médico, no entanto, admitiu que novos exames para o patógeno que provoca a Covid-19 seguirão sendo realizados.