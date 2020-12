Hunter Biden, o filho mais velho do virtual presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou nesta quarta-feira que o escritório do procurador federal do estado de Delaware o está investigando por questões tributárias, aparentemente relacionadas com seus negócios na China.

Alvo de duros ataques e acusações neste ano por parte da campanha à reeleição do atual presidente, Donald Trump, o primogênito de Biden fez o anúncio em um breve comunicado divulgado pela equipe de transição do presidente eleito.