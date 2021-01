O filho de um destacado juiz de Nova York foi preso nesta terça-feira pela sua participação na invasão ao Capitólio por apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada.

Aaron Mostofsky foi preso na residência de seu irmão no distrito do Brooklyn, em Nova York, conforme disseram fontes policiais aos jornais "New York Post" e "The New York Times".