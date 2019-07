A justiça da África do Sul inocentou nesta sexta-feira Duduzane Zuma, um dos filhos do ex-presidente Jacob Zuma (2009-2018), das acusações de homicídio e direção perigosa que pesavam contra ele em um julgamento por causa de um acidente de trânsito ocorrido em 2014, no qual uma mulher morreu.

O juiz responsável pelo processo, Tebogo Thupaatlase, considerou no veredicto que as provas apresentadas contra o filho do ex-presidente pela Promotoria não eram suficientes para justificar uma condenação.