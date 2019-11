Os dois filhos de Evo Morales, Álvaro e Eva Liz, chegaram a Buenos Aires neste sábado em um voo comercial de Lima, onde fizeram escala depois de terem iniciado a viagem em La Paz.

Os filhos do ex-presidente boliviano chegaram ao aeroporto de Ezeiza minutos antes das 16h (local e de Brasília), onde foram esperados por vários jornalistas. A informação da viagem havia sido vazada pelo ministro interino do Interior da Bolívia, Arturo Murilo, através das redes sociais.

"Por instruções da presidente Jeanine Ánez, demos todas as garantias aos filhos de Evo Morales de deixar o país. Nesta manhã, embarcaram em um avião da Latam", escreveu o ministro no Twitter. "Nós cuidamos da família. As crianças não respondem pelos crimes dos pais", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores interino havia informado que Eva Liz Morales estava em asilo na Embaixada do México em La Paz, mas na última quinta-feira retirou o pedido de salvo conduto para deixar a Bolívia e ser asilada no México.

A moça, de 24 anos, é filha de Evo Morales e Francisca Alvarado, ex-líder de um movimento indígena, enquanto Álvaro é um ano mais novo. Sua mãe é Marisol Paredes.

Evo Morales está asilado no México desde o último dia 12, dois dias depois de anunciar sua renúncia ao poder forçado pelas Forças Armadas.