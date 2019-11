Um dos jogadores mais experientes do Flamengo na conquista do título da Taça Libertadores, Filipe Luís deixou de lado a euforia pela vitória por 2 a 1 de virada no Estádio Monumental, em Lima, e admitiu que o time carioca não fez uma grande partida, mas nem por isso deixou de vibrar com o bi.

"Nosso jogo foi muito ruim, o campo seco prejudicou o nosso futebol. River sabe pressionar muito bem, marcavam muito bem... Mas ao final o destino quis que chegássemos à glória. Pode ter sido injusto, mas as finais são assim. Fizemos os gols e o troféu é nosso, mas o River é sem dúvida o adversário mais difícil da América Latina", comentou o lateral da seleção brasileira após a conquista. "Tentamos vencer a todo momento, e agora sou o homem mais feliz", acrescentou.

O defensor, que obteve o primeiro triunfo continental da carreira, depois de ter sido vice da Liga dos Campeões com a camisa do Atlético de Madrid, enalteceu o trabalho do River, que defendia o título. "O River sabia como jogar a final e soube nos pressionar, mas a gente não parou de tentar e de lutar por esta vitória", destacou. EFE

amr/dr