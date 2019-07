As Filipinas declararam nesta segunda-feira estado de alerta nacional por causa de um grave surto de dengue, com mais de 106.630 casos registrados na primeira metade do ano e 456 mortes, a maioria de crianças menores de cinco anos.

A propagação do dengue cresceu 85% a respeito do mesmo período do ano anterior, informou hoje em entrevista coletiva o ministro de Saúde filipino, Francisco Duque, que esclareceu que não se trata ainda de uma epidemia nacional, mas que já se pode falar de epidemia em quatro regiões do centro do país.