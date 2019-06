Ativistas do Greenpeace mostram a faixa "Filipinas não é uma lixeira" em foto de maio. EFE/ cedida pelo Greenpeace

As Filipinas enviaram de volta a Hong Kong nesta segunda-feira um contêiner de lixo com mais de 25,6 mil quilos de resíduos eletrônicos que estava no país em janeiro, três dias depois de devolver ao Canadá 69 contêineres de lixo importado ilegalmente há seis anos.

O lixo partiu de volta a Hong Kong depois que o país aceitou na sexta-feira cuidar de seus próprios resíduos, informou o Escritório de Alfândegas das Filipinas.