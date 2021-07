As autoridades das Filipinas iniciaram nesta quinta-feira a evacuação de milhares de pessoas devido à possível erupção do vulcão Taal, localizado a 70 quilômetros da capital Manila, e cujo alerta foi elevado para o nível 3, segundo informaram fontes oficiais.

De acordo com o Centro de Gestão de Desastres Naturais, as autoridades locais já começaram a evacuação de 14.500 pessoas de cinco distritos próximos ao vulcão, depois que este expeliu uma nuvem de gases e vapor com um quilômetro de altura.