Vários funcionários da produção do filme "Rust", em cujo set o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, denunciaram más condições de trabalho e falta de segurança nas filmagens.

De acordo com fontes citadas pelo jornal "Los Angeles Times", seis pessoas, entre operadores de câmeras e assistentes, se demitiram em bloco horas antes do acidente fatal com Hutchins, já que em dias anteriores teriam havido problemas com armas cenográficas, que na opinião deles não foram devidamente supervisionadas.